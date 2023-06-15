«التموين»: زيادة القدرة التخزينية لصوامع القمح إلى 5.3 مليون طن

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القدرة التخزينية للقمح بلغت حاليا 5.3 مليون طن في الصوامع بدلا من 2.1 مليون طن، موضحة أن ذلك تم ضمن تنفيذ المشروع القومي للصوامع، والذي شمل وضع خطة طموحة للانتقال بنشاط التخزين في مجال الحبوب وإحداث نقلة حضارية متميزة للحفاظ على المخزون والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، مع احتفاظ البلاد برصيد استراتيجي آمن من القمح لا يتعرض لعوامل التلف مع تقليل نسبة الفاقد والتالف.

6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان لها، أنه تم الانتهاء من إنشاء عدد 6 صومعة حقلية بإجمالي طاقة تخزينية 30 ألف طن بمحافظات «الشرقية، المنوفية، المنيا»، موضحة أنه يجري الاختبارات الجافة واختبارات التحميل بسعة 5000 طن للصومعة الواحدة.

توصيل خدمة السكة الحديد للصوامع

ونوهت وزارة التموين، إلى توصيل خدمة السكة الحديد لصومعة كوم أبو راضي ببني سويف بتكلفة 35 مليون جنيه، فضلا عن زيادة السعة التخزينية لصومعة طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه، مؤكدة أنها تستهدف الاستمرار في زيادة الطاقة التخزينية للقمح في الصوامع.