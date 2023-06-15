جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 «الدور الثاني» في محافظة الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 «الدور الثاني» بمحافظة الدقهلية، والذي من المقرر أن يبدأ السبت 22 يوليو لمدة أسبوع، بمادة اللغة العربية.

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني بالدقهلية

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، أن جدول الإعدادية يبدأ يوم السبت 22 يوليو بمادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف، لتنته الخميس 27 يوليو بمادة الهندسة لمدة ساعتين.

وحددت المديرية جدول الشهادة الإعدادية 2023 الدور الثاني بمحافظة الدقهلية كالآتي:

- السبت اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- الأحد مادتي الجبر والإحصاء لمدة ساعتين، والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف.

- الاثنين مادتي العلوم لمدة ساعتين، والحاسب الآلي لمدة ساعة ونصف.

- الثلاثاء مادتي اللغة الأجنبية لمدة ساعتين، والتربية الفنية لمدة ساعتين.

- الأربعاء مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتين.

- الخميس مادة الهندسة لمدة ساعتين.

وحددت المديرية جدول الشهادة الإعدادية 2023 للدور الثاني المهني بالدقهلية، والتي تبدأ السبت 22 يوليو وجاءت كالآتي:

- السبت مواد مجال الاقتصاد المنزلي تحريري ومجال صناعي تحريري، ومجال زراعي تحريري.

- الأحد مادة اللغة العربية لمدة ساعتين ونصف.

- الاثنين مادتي الرياضيات والتربية الدينية لمدة ساعة ونصف لكل مادة.

- الثلاثاء مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الفنية لمدة ساعة ونصف لكل مادة.

- الأربعاء لمادتي اللغة الأجنبية لمدة ساعة ونصف، وتكنولوجيا لمدة ساعة.

- الخميس لمادة العلوم لمدة ساعة ونصف.