الكليات المتاحة لأبناء «تكافل وكرامة» في منح جامعة العلمين الدولية

أعلنت جامعة العلمين الدولية، الكليات المتاحة ضمن المنح الدراسية التي أعلنت عنها وزارة التضامن الاجتماعي لـ250 طالبًا خلال العام الدراسي المقبل من أبناء تكافل وكرامة.

تفاصيل المنحة بجامعة العلمين

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي على موقعها الرسمي، تفاصيل المنحة بجامعة العلمين الدولية كالتالي:

- تقدم جامعة العلمين الدولية «AIU» شهادات مزدوجة مع جامعة لويزفيل «UofL».

- تسمح برامج الدرجة المزدوجة AIU-UoFL 4 + 0 للطلاب بالحصول على درجة مزدوجة أثناء الدراسة في مصر، دون الحاجة إلى السفر إلى الولايات المتحدة.

لكل تخصص في جامعة العلمين الدولية متطلبات أكاديمية للقبول خاصة به.

- يجب على الطلاب تحقيق تلك المتطلبات والتي قد تختلف من تخصص لأخر «قبل أو بعد الدخول حسب التخصص» من أجل الانضمام إلى التخصص الأكاديمي المرشح له.

ونصحت جامعة العلمين الدولية، الطلاب المتقدمين للمنحة ويرغبون في الالتحاق بجامعة العلمين الدولية باجتياز اختبارات القبول الخاصة بجامعة العلمين الدولية على نفقتهم الخاصة في أقرب وقت ممكن وعدم الانتظار حتى يتم قبولهم في المنحة.

ونوهت الجامعة إلى أن اجتياز الطالب للاختبار لا يشكل التزاما من المنحة بقبول الطالب في البرنامج أو إلحاقه بجامعة العلمين إذا تم اختياره ولن تقوم إدارة البرنامج برد تكلفة الاختبار للطالب.

وأشارت إلى أن المنحة الدراسية تحتفظ بالحق في توزيع الطلاب المقبولين على إحدى الجامعات الشريكة بما يتماشى مع أهداف البرنامج ومعايير اختيار الطلاب للالتحاق بالبرنامج، موضحة أن المنحة ستكون بالكليات التالية:

- كلية علوم وهندسة الحاسب.

- علوم الحاسب.

-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل.

- هندسة الحاسب.

-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل.

- هندسة الذكاء الاصطناعي-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل.

- علوم الذكاء الاصطناعي-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل

كلية الهندسة

-الهندسة الطبية الحيوية.

-درجة مزدوجة مع جامعة لويزفيل.