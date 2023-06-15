ممثل «المصري الديمقراطي» بالحوار الوطني يطالب بتطبيق لائحة الرعاية الصحية على باقي المستشفيات

توجه الدكتور أسامة عبد الحي، ممثل حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بالشكر للقائمين على إدارة الحوار الوطني، والأمانة الفنية، قائلا: «أتمنى أن تصل مناقشات الحوار الوطني إلى توصيات قابلة للتطبيق حتى يخرج الحوار الوطني بالشكل الذي خطط له من القيادة السياسية».

الإنفاق الصحي في مصر كان يمثل 70‎%‎

وأضاف ممثل حزب المصري الديمقراطي خلال كلمته في جلسة الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل- النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) ضمن موضوعات لجنة الصحة بالمحور المجتمعي المنعقدة اليوم 15 يونيو، أن إحصائيات الأمم المتحدة تشير إلى أن الإنفاق الصحي في مصر كان يمثل 70‎%‎، مشيرا الى أن أسوأ نظام صحي في العالم هو الذي يعتمد على الدفع عن الخدمة، مؤكدا أن النظام الأفضل هو الذي يتبع نظام التشاركية أو التأمين الصحي، وهو المتبع في مصر.

وتابع أن الحل الاستراتيجي للوضع الصحي في مصر، هو نظام التأمين الصحي الشامل في مصر، الذي بدأت الدولة تطبيقه، ولكنه يحتاج إلى 10 سنوات للانتهاء من تطبيقه بكافة المحافظات، مشيرا إلى أن أحوال الأطباء غير مستقرة وأن هناك تفاوتا شديدا في شروط التراخيص للمنشآت الطبية بين المحافظات، مطالبا بضرورة توحيدها.

عبدالحي: الحزب لديه خطة إصلاح سيتقدم بها إلى الأمانة الفنية

وأكد ممثل المصري الديموقراطي أنه لابد من وضع روشتة سريعة للوضع الحالي، لحين الانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، مشيرا إلى أن الحزب لديه خطة إصلاح سيتقدم بها إلى الأمانة الفنية تتضمن 10 نقاط، أولها زيادة الأجور وتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية على باقي المستشفيات التي لم يدخلها النظام بعد.