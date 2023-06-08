«إكسترا لايف» تسلط الضوء على دور الحوار الوطني في دعم الرعاية الصحية

عرضت قناة «إكسترا لايف»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «دور الحوار الوطني في دعم الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل»، حيث يستأنف الحوار الوطني جلساته الأسبوع المقبل في ثالث جولاته الحوارية منذ انطلاقه، وفي هذا الصدد، تُعقد يوم الخميس 15 يونيو جلسة حول «الرعاية الصحية.. بين التحديات والأمل».

وذكر التقرير، أن هذه الجلسة تستهدف مناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي المدرجة على جدول أعمال لجنة الصحة، ويجري تناول قضايا الرعاية الصحية بشكل واسع في الحوار الوطني وتركز المناقشات حول تحسين البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز الخدمات الصحية وتوفير الدعم المالي اللازم لتلبية احتياجات المرضى، وخصوصا الارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي، سواء الحكومي أو الخاص أو الأهلي.

زيادة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية

وتجري مناقشة زيادة الاستثمار في البنية التحتية والتكنولوجيا الطبية وتعزيز البحث العلمي في مجال الصحة وتحسين جودة التدريب الطبي والتعليم الصحي وتلبية احتياجات المجتمع في هذا الصدد وتحسين نظام الرعاية الصحية بما يتماشى مع التحديات الصحية الحالية والمستقبلية.