رئيس التأمين الصحي الأسبق بالحوار الوطني: «التأمين الشامل» يعالج مشكلة التمويل

قال الدكتور نبيل المهيري رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الأسبق، إنّ المنظومة الصحية تتعلق بعدد من المحاور والتحديات، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحي الشامل عالج مشكلة التمويل.

وأضاف المهيرى خلال كلمته في جلسة الرعاية الصحية بين التحديات والآمال منظومة التأمين الصحي الشامل- النظام الصحي (حكومي - خاص - أهلي) ضمن موضوعات لجنة الصحة بالمحور المجتمعي المنعقدة اليوم: «إذا أردنا النهوض بالخدمة علينا اتباع هذه القواعد».

وانتقد المهيرى، الإعلان عن فشل عدد من الخطط بشأن تنظيم الأسرة على سبيل المثال، في أعوام 2007، و2012، وهناك من يتحدث عن خطة جديدة، متسائلا: «لماذا لم نستعرض الخطط الثلاث السابقة لمعرفة أسباب فشلها وتفادي ما بها من عوار حال دون تطبيقها على أرض الواقع».