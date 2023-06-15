وزير الري: يجب عرض التحديات المتعلقة بالمياه في أفريقيا على دول العالم

التقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم كارل هيرمان جوستاف وزير الزراعة والمياه والأراضي بدولة ناميبيا والرئيس السابق للأمكاو.

وخلال اللقاء أشاد الدكتور سويلم بالجهود الكبيرة التي بذلها جوستاف خلال رئاسته للأمكاو، مؤكداً حرص مصر على مواصلة هذه الجهود لتوطيد وحدة القارة الإفريقية وتجسيد مصالح جميع الدول الأعضاء في الأمكاو من خلال تفعيل برنامج عمل الأمكاو للسنوات الثلاث المقبلة، وصياغة رؤية إفريقيا للمياه لما بعد عام 2025 بالشكل الذي يحقق أجندة إفريقيا 2063 «إفريقيا التي نريدها».

وأكد الدكتور سويلم أهمية عرض قضايا المياه في أفريقيا أمام العالم وتبني رسائل متكاملة تعكس قضايا القارة الأفريقية في المحافل الدولية كافة.

وأكد تطلع مصر للتعاون مع جميع الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الاقتصادي وضمان الازدهار والأمن والسلام والاستقرار بالقارة الإفريقية، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التي تخدم أهداف التنمية بالقارة السمراء.