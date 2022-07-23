وزير الري: نسعى لإدراج قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي

كشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، عن استعدادات الوزارة لمؤتمر المناخ «COP27»، المقرر عقده فيه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً أنه سيتم العمل مع الشركاء الدوليين لجعل قضايا المياه على رأس أجندة العمل المناخي باعتبارها الأكثر تأثراً بتغير المناخ من غيرها من القطاعات الأخرى.

وذكر الوزير، أن أسبوع القاهرة الخامس للمناخ سيُعقد بعنوان «المياه في قلب العمل المناخي».

اجتماعان لوزراء المياه الأفارقة والعرب

وأوضح وزير الري في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسبوع القاهرة للمياه سيتضمن اجتماعا لوزراء المياه في أفريقيا، وآخر لوزراء المياه العرب، فضلا عن اجتماع لحوار السياسات لدول الندرة المائية، وذلك بهدف صياغة توصيات تُرفع لمؤتمر الأمم المتحدة، والذي يهتم بمراجعة ما يعرف بـ«منتصف المدة الشاملة لعقد العمل فى مجال المياه» والمقرر عقده فى مدينة نيويورك خلال مارس 2023، كما سيتم على هامش قمة المناخ تنظيم يوم خاص بالمياه كحدث جانبي بالتعاون مع منظمات دولية مثل الامم المتحدة للزراعة الفاو».

تابع عبد العاطي أنه على هامش المؤتمر أيضا سوف يعلن الفائزين في عدد من المسابقات التي تم الأعلان عن تنظيمها ومنها مسابقة تجارب الري الحديث للمزارعين ومسابقة أفضل الأبحاث العلمية في مجال المياه ومشروعات التخرج وهي مسابقات تنظم سنوياً من خلال أسبوع القاهرة للمياه، كما ستعقد العديد من الجلسات الفنية الخاصة بموضوعات تتعلق بندرة المياه والأسايب الحديثة للتكيف مع المناخ في كافة المجالات، وتجارب الدول في مجال حوكمة المياه وغيرها من المجالات.

مشروعات في 160 كيلو مترا لحماية الشواطئ المصرية

وتابع «عبدالعاطي»، أنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر أيضاً تنظيم زيارات ميدانية للمشاركين في فعاليات المؤتمر لمشروع حماية الشواطئ بالبحرين الأحمر والمتوسط من ارتفاع منسوب مياه البحر والتي تقع في 160 كيلو مترا، كما يتم تنفيذ زيارات لمشروعات حصاد مياه الأمطار والحماية من مخاطر السيول، والتي بلغ عددها 1500 منشأ في جبال البحر الأحمر وصعيد مصر تم انشاؤها خلال السنوات الماضية.