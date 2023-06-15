مصرع سيدة ونجلها بعد سقوط عمود إنارة في أسيوط

لقيت سيدة ونجلها مصرعهما، اليوم الخميس، في حادث سقوط عمود إنارة بالأراضي الزراعية بعزبة مكي، التابعة لقرية باقور في مركز أبوتيج بأسيوط، وجرى التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

بلاغ بسقوط عمود إنارة ووجود وفيات

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج، يفيد بسقوط عمود إنارة ووجود وفيات بعزبة مكي التابعة لقرية باقور دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين سقوط عمود إنارة بالأراضي الزراعية، ما أدى إلى وفاة سيدة تدعى «سميحه. م.ع»، 35 عاما، ونجلها يدعى «عبده. م»، 6 سنوات، ومقيمان بعزبة مكي.

وجار تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة والتحفظ على الجثتان تحت تصرف النيابة.