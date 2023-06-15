المستشار محمود فوزي: السيسي أكد الدعم الكامل لكل فكر وطني قابل للتطبيق

توجه المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، بالشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تخصص بعض الوقت في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، لاستعراض بعض إنجازات الحوار الوطني.

وأوضح خلال كلمته بجلسة مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال والمدرجة على لجنة الشباب في الحوار الوطني، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد عددا كبيرا من الرسائل المهمة، وهي أن المصريين جميعا سواسية في حب الوطن، وغاية الحوار المواطن المصري وليس النخبة وفئة معينة، كما أكد الدعم الكامل لكل فكر وطني قابل للتطبيق وحل المشكلات، مع احترام المؤسسات الدستورية، معقبًا أن هناك رسائل كثيرة ومهمة وجب التأكيد عليها.

وشدد المستشار محمود فوزي، على أن لجنة الشباب واحدة من أهم لجان الحوار الوطني، مضيفًا أن مناقشات مجلس الأمناء تضمنت التأكيد على عدم تقسيم المجتمع على أساس عمري أو نوعي وكان الاستثناء الوحيد هو الشباب بما يؤكد دورهم في تطور أي دولة.