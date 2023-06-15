محمد رمضان يحقق 21 مليون مشاهدة بأغنيته «كم بيبي كم» على يوتيوب

نجاح كبير حققه الفنان محمد رمضان من خلال أغنيته «كم بيبي كم» على اليوتيوب، التي قام بغنائها من فيلم «هارلي» في عيد الفطر المبارك .

نجاح أغنية «كم بيبي كم» على يوتيوب

حقق الفنان محمد رمضان ما يقرب من 21 مليون مشاهدة بأغنيته «كم بيبي كم» على قناته الرسمية على اليوتيوب، وتفاعل الجمهور مع الأغنية بمجرد عرضها على اليوتيوب .

لا يزال الفنان محمد رمضان يحافظ على مكانته بفيلمه الأخير «هارلي»، حيث استطاع أن يكون بين المراكز الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة، خاصة أن الفيلم موجود في أكثر من دار عرض بالسينمات .

أبطال فيلم هارلي لـ محمد رمضان

ويضم فيلم هارلي مجموعة كبيرة من نجوم الفن إلى جانب محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.