فيلم «هارلي» لمحمد رمضان يحقق 23 ألف جنيه بدور العرض أمس

لا زال الفنان محمد رمضان يحافظ على مكانته بفيلمه الأخير «هارلي»، حيث استطاع أن يكون بين المراكز الأولى بين الأفلام الأخرى المنافسة، خاصة أن الفيلم موجود في أكثر من دار عرض بالسينمات .

فيلم هارلي لـ محمد رمضان يحقق 23 ألف

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ «الوطن»، أن فيلم هارلي استطاع أن يحقق أمس الأربعاء بدور العرض 23 ألف جنيه، حيث إن جمهور محمد رمضان لازال يذهب إلى دور العرض من أجل مشاهدة الفيلم، رغم طرحه منذ عيد الفطر المبارك بالسينمات .

أبطال فيلم هارلي

ويضم فيلم هارلي مجموعة كبيرة من نجوم الفن إلى جانب محمد رمضان، أبرزهم مي عمر، ومحمود حميدة، وأحمد داش، وحسني شتا، وإسماعيل فرغلي، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

خروج محمد رمضان من موسم عيد الأضحي

وخرج الفنان محمد رمضان من موسم عيد الأضحي المبارك، حيث كان من المقرر أن يشارك بفيلمه ع الزيرو، خلال الماراثون المقبل، ولكنه خرج بسبب ضيق الوقت، وعدم الانتهاء من تصوير كل المشاهد، وتأجيل عرضه بعد عيد الأضحى.