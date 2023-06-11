7 معلومات عن فيلم محمد رمضان «ع الزيرو» بعد خروجه من موسم عيد الأضحى

خرج فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، من سباق موسم أفلام عيد الأضحى 2023، بعد إعلان الشركة المنتجة خلال الساعات الماضية عن ذلك الأمر، في الوقت الذي تم الإعلان رسميًا عن دخول 4 أفلام ضمن ماراثون العيد، وهى أفلام «مستر إكس» بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد، و«بيت الروبي» بطولة كريم عبدالعزيز، وفيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين رئيس، و«تاج» بطولة تامر حسني ودينا الشربيني.

نيللي كريم ومحمد رمضان وجهًا لوجه لأول مرة

وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن فيلم «ع الزيرو» بطولة محمد رمضان، وذلك من خلال السطور التالية:

- الفيلم يجمع لأول مرة بين نيللي كريم ومحمد رمضان.

- تأليف مدحت العدل، إخراج محمد العدل الشهير بـ«ماندو»، إنتاج العدل جروب.

أبطال الفيلم

- يشارك في بطولة الفيلم إسلام إبراهيم، جومانة مراد، شريف دسوقي، شريف سلامة، الطفل منذر مهران.

- أبرز أسباب خروج «ع الزيرو» من سباق موسم أفلام عيد الأضحى 2023، استمرار التصوير حتى الآن، بسبب انشغال محمد رمضان بعدد من المشروعات الفنية والجولات الغنائية منذ عيد الفطر 2023.

قصة الفيلم

- تدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن الممزوج بالرومانسية، ويجسد محمد رمضان شخصية دراجون يعمل DJ، ويعاني بسبب مرض ابنه، ويجد نفسه متورطًا في مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب.

- بدأ تصوير الفيلم في شهر أغسطس 2022.

- تم تصوير غالبية مشاهده في شوارع مدينة المنصورة.