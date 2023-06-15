«التموين»: تحويل 3241 مخبزا للعمل بالغاز الطبيعي بتوجيهات رئاسية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن أنّ المرحلة الأولى لمشروع تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي، تستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 5625 مخبزا بلديا على مستوى الجمهورية، والتي تقع بالقرب من المناطق الموجود بها شبكة غاز طبيعي.

تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي

وأوضحت وزارة التموين في بيان عنها، أنّ المشروع أُنشئ بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لوزارة التموين، بدارسة تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعي كوقود بدلا من السولار، ما نتج عنه توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتي البترول والثروة المعدنية والتنمية المحلية، مؤكدة أنّ المشروع له عائد اقتصادي ومردود بيئي ملموس بتكلفة تقديرية 425 مليون جنيه، تتحمل الهيئة أعباء التمويل من تأمينات عمال المخابز وتحصيلها من المخابز على أقساط لمدة خمس سنوات.

وأشارت وزارة التموين، إلى أنّ وزارة التنمية المحلية تشارك في المشروع بإصدار تصاريح الحفر، فيما تتولى وزارة البترول مد خطوط الغاز إلى المخابز والهيئة العربية للتصنيع بعمل الولاعات الغازية اللازمة لذلك، حيث جرى الانتهاء من 3241 مخبزا في 31 ديسمبر 2023 بنسبة تنفيذ 58%.

وأعلنت وزارة التموين أنّ المرحلة الثانية للمشروع ما زالت مستمرة في 284 مخبزا، وتضم المخابز البلدية الأخرى التي تستخدم السولار كوقود والتي لا تقع في مناطق بها شبكات غاز طبيعي بعد مد الشبكات بهذه المناطق ضمن مخطط وزارة البترول والثروة المعدنية، للتوسع في تنفيذ الشبكات الأرضية بالمناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة، والمدرجة ضمن خطة الدولة الحالية والمستقبلية.

وذكرت وزارة التموين أنّه تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الأهلي وبنك مصر وبنك التعمير والإسكان، لتمويل مشروع توصيل الغاز للمخابز بفائدة 5%، على أن تكون المرحلة الأولى للتوصيل تتعدى 5625 مخبزا، مؤكدة أنّ البنك المركزي المصري دعم المبادرة حتى تكون فوائد التقسيط على المخابز 5% ومن لديهم القدرة من أصحاب المخابز سيتحملون التكلفة.