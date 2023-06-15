تحذير عاجل من «التموين» لأصحاب البطاقات بشأن الخبز.. اعرف التفاصيل

حذّرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أصحاب البطاقات التموينية والمستحقين لصرف الخبز البلدي المدعم يوميًا، من ترك حصة الخبز للمخبز بعد ضرب البطاقة في ماكينة صرف الخبز، مؤكدة أنّ التناول عن حصة الخبز أو بيعها للمخبز يؤدي إلى تطبيق عقوبات على صاحب البطاقة التموينية.

عقوبة ترك بطاقة التموين لدى المخبز البلدي

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّ بيع حصة الخبز البلدي للمخبز يؤدي إلى إيقاف بطاقة التموين نهائيًا وعدم تمكن الأسرة من صرف حصتها من الخبز المدعم بسبب عدم احتياجها للخبز طالما يباع للمخبز، والذي بدوره يبيعه بالسعر السياحي للمواطنين.

حصة بطاقة التموين من الخبز المدعم

وأكد المصادر، في تصريح لـ«الوطن»، أنّ حصة بطاقة التموين من الخبز كما هي 5 أرغفة لكل مواطن يوميًا من العيش البلدي بسعر 5 قروش للرغيف الواحد، إذ تحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على بطاقة التموين على 20 رغيف يوميًا بجنيه، مشددة على أهمية الترشيد في استهلاك الخبز والحصول على سلع تموينية كفارق نقاط الخبز غير المصروف، وعدم بيعه لأصحاب المخابز.