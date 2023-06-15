«التموين»: مضاعفة إنتاج الخبز بالمحافظات الساحلية لسد حاجة المصطافين

وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية مديرياتها بالمحافظات الساحلية لمضاعفة إنتاج أرغفة العيش اليومي في المناطق التي يستهدفها المصطافون لقضاء عطلة الإجازة الصيفية.

صرف حصة الخبز المدعم لحاملي البطاقات

وشملت توجيهات وزارة التموين لمديري مديريات المحافظات الساحلية، تأكيد توافر الدقيق المدعم في المخابز التي تشهد إقبالًا من المواطنين خلال عطلة الصيف، للتسهيل عليهم في صرف حصتهم من الخبز المدعم خلال قضائهم الاجازة الصيفية، خاصة بعد قرار فتح صرف منظومة دعم الخبز في نطاق 10 محافظات ساحلية لصرف الخبز للمصطافين دون التقيد بمحافظة صدور البطاقة التموينية، وتشمل المحافظات على التالي:

فتح صرف منظومة دعم الخبز في 10 محافظات ساحلية

1- مخابز محافظة مطروح.

2- مخابز محافظة الإسكندرية.

3- مخابز محافظة بورسعيد.

4- مخابز محافظة الإسماعيلية.

5- مخابز محافظة السويس.

6- مخابز محافظة البحر الأحمر.

7- مخابز محافظة جنوب سيناء.

8- مخابز مركز بلطيم بمحافظة كفر الشيخ.

9- مخابز مركز جممصة بمحافظة الدقهلية.

10- مخابز مركز رأس البر في دمياط.

ولا يزال رغيف الخبز محتفظا بسعره عند 5 قروش للرغيف الواحد، والذي يستحقه عدد 71 مليون فرد مقيد على منظومة دعم الخبز، يستحق الفرد الواحد 5 أرغفة يوميًا إجمالي حصته من الخبز المدعم.