صاحب أغنية «يا بتوع الحوار الوطني» يشارك في جلسات لجنة الشباب

شارك إسلام خليل صاحب الفيديو كليب الشهير «يا بتوع الحوار الوطني»، خلال جلسة مناقشة قضية دعم وتمكين الشباب، في ملف ريادة الأعمال المدرج على جدول أعمال لجنة الشباب، قائلا: إن «الحوار الوطني لم يصل بعد لكل المصريين، مطالبا بوجود ممثلين عن الحوار في كل قرى ونجوع مصر».

وأشار إلى أهمية وجود قصور ثقافة في كل جزء بمصر، حتى يستطيع الشباب من خلاله، ممارسة مواهبه والقضاء على الظواهر الغريبة عن المجمتع كالإدمان.

وأوضح، أن الاخوان لم ينتهوا بعد، ومنتشرين في المجتمع، مضيفا: «ما بينا كتير وبيحاولوا يشوهوا الحلو اللي بيحصل».

اختتم قائلا: «اللي مش حاسس بمصر ينسى إنه اتربي فيها وعاش واتحامى فيها، واما بس بيناديها بيلاقيها هي مصر.. كلنا بنحب السيسي كلنا بنحب النصر.. ملناش هدف رئيسي غير حب مصر».

انطلقت ظهر اليوم، ثالث جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، التي تستمر حتى السابعة مساء، بمشاركة كل القوى السياسية الأحزاب والمجتمع المدني وغيرها، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتناقش اللجنة الصحية على مدار جلستين متتاليتين، موضوع الرعاية الصحية بين التحديات والآمال، لمناقشة منظومة التأمين الصحي الشامل، والنظام الصحي الحكومي والخاص والأهلي.

وعلى التوازي تعقد جلستان لمناقشة قضية دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال المدرجة على جدول أعمال لجنة الشباب.