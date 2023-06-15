إنذار 140 منشأة لعدم استيفاء شروط السلامة والصحة المهنية بكفر الشيخ

قال الدكتور حازم على حسن، وكيل وزارة العمل بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى تنظيم حملات على المنشآت، وجرى إنذار 25 منشأة تضم كل منها أكثر من 50 عاملاً، لعدم استيفائها شروط السلامة والصحة المهنية، كما جرى إنذار 140 منشأة، بكل منها بها أقل من 50 عاملاً، تنفيذاً لتوجيهات حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

عمل ترخيص مزاولة مهنة لـ500 حالة

وأضاف «حسن»، في بيان له، أنه تم عمل ترخيص مزاولة مهنة لـ500 حالة، وتم عقد دورتي خياطة وتفصيل لـ20 متدربة، ودورة تبريد وتكييف لـ30 متدرباً، وجرى تنظيم دورة صيانة أجهزة منزلية لذوى الهمم لـ12 متدرباً، وتم تحرير 40 محضر عمل، كما تم تشغيل 480 شاباً من أبناء محافظة كفر الشيخ، داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 54 من ذوى الهمم، وصرف 2 مليون و800 ألف جنيه منح رعاية اجتماعية لـ5174 عاملاً من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، وتقديم رعاية صحية لـ20 عاملاً من المسجلين قيمتها 70 ألف جنيه.

تغيير اسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل

وأعلنت وزارة القوى العاملة، في وقت سابق، عن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تغيير اسم الوزارة من القوى العاملة إلى وزارة العمل، بناءً على القرار رقم 2103 لسنة 2023، واستبدال اسمها أينما ورد في اللوائح والقرارات، وتُعدل مُسميات المديريات والجهات التابعة لوزارة القوى العاملة بما يتوافق مع اسمها الجديد.