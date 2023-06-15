«المصريين الأحرار» يضع رؤية لدعم وتمكين الشباب عبر جلسات الحوار الوطني

شارك حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل في جلسات الأسبوع الثالث للحوار الوطني خلال اجتماع لجنة الشباب لمناقشة «دعم وتمكين الشباب في ملف ريادة الأعمال»، وحضر ممثل الحزب الدكتور عماد البناني عضو المكتب السياسي ورئيس لجنة الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة السابق.

وقال ممثل حزب المصريين الأحرار إن دعم الابتكار والتميز لريادة الأعمال وتمكين مختلف الفئات ومن أهمهم الشباب وذوي الهمم وتوفير البيئة الداعمة لهم للاندماج بالمجتمع يعد أحد الأهداف الأساسية الاستراتيجية التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأضااف أن ضمان للانتقال السلس للشباب من مرحلة التعليم والتعلم إلى مرحلة العمل للكسب اللائق يمثل تحديا إنمائيا حاسما لبلدان الشرق الأوسط والشمال الأفريقي فيجب على جيل الشباب اجتياز عدد لا يحصى من العقبات في جهودهم للعثور علي عمل مناسب بأجور لائقة وظروف عمل ومسارات واضحة للتقدم الوظيفي، فالشباب يمر بمراحل تحول جذرية خلال الفترة العمرية من 19 إلى 35 سنة وهذه المراحل تشمل التعليم والعمل وااتباع نمط صحي وآمن للحياة البدء في تكوين أسرة ممارسة المواطنة والعمل الوطني وهنا تبرز أهمية تمكين الشباب كونهم أعلى وأغلى موارد الدولة من خلال بناء شخصيتهم وتطوير وتنمية البيئة المثالية لتمكينهم وتنمية وتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم الوطنية.

وأوضح أنه تجدر الإشارة إلى أن الإصلاحات والإجراءات ذات الأولوية نقدمها في شكل توصيات وهي إصلاحات النظم التعليمية لتنتهج نهج التفكير الابتكاري والإبداعي وخاصة في المجالات التقنية والمهنية المرتبطة بسوق العمل وتمكين القطاع الخاص وقطاع الأعمال من خلق فرص عمل للشباب وأن تزيد من دعمها لريادة الأعمال للشباب وذوي الهمم ودعم التدريب الداخلي وبرامج التلمذة الصناعية والتدريب أثناء الخدمة وتوسيع خدمات وآليات التوجيه المهني وتشجيع الدولة الشباب وذوي الهمم على تنظيم مشاريع تساعدهم علي خلق فرص اقتصادية لهم وحل اشكاليات الإرشاد والتمويل.

التحدي في قضية دعم وتمكين الشباب

التحدي في قضية دعم وتمكين الشباب وذوي الهمم في ملف ريادة الأعمال المعاناة من ضعف الثقة في انفسهم وقدرتهم على إقامة مشروعات الشركات الناشئة بالإضافة إلى نظرتهم إلى معاناة من سبقوهم وعانوا من الكثير من التمييز والتعنت من الجهات التمويلية التخوف من فشل الأفكار والمشروعات المقدمة وافتقاد مهارات التواصل مع شبكات الأعمال وندرة أو ضعف التمويل اللازم لإقامة المشروعات وندرة وجود مراكز الدعم المتخصصة للتعامل معهم أو عدم معرفتها ندرة نظم التعليم والتدريب المتخصص

حزب المصريين يعرض مقترحات التنفيذ

إقامة برامج للشباب للتوعية بمنظومة ريادة الأعمال والابتكار وإقامة المسابقات في مجال ريادة الأعمال والابتكار للشباب وذوي الهمم وبناء قدرات ذوي الهمم على إقامة شركات ناشئة من خلال برامج متخصصة وفقا لحالة الفئات المستهدفة وإقامة برامج الاحتضان وتسريع النمو للمشروعات الناشئة لمساعدتها علي تطوير نماذجها الأولية، أو تطبيقاتها التكنولوجية وإطلاق حملات لتوعية ذوي الهمم بملف ريادة الأعمال وإعداد قواعد بيانات من الشباب وذوي الهمم الراغبين في إطلاق مشروعاتهم ودراسة الاحتياجات الخاصة بهم بواسطة متخصصين وإعداد برامج لبناء قدراتهم على إقامة شركات ناشئة ومشروعاتهم والتشبيك مع الجهات التمويلية المختلفة.

جهات لتنفيذ المقترحات

وزارة الشباب والرياضة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر البنك المركزي المصري (مركز رواد النيل ) القطاع الخاص وتوجيهه لنسب الـ( csr) لخدمة الشباب والشباب ذوي الهمم.