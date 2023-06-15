«التموين»: إقامة مستودعات استراتيجية جديدة بـ4 محافظات

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المرحلة الأولى من مشروع المستودعات الاستراتيجية الإقليمية للسلع الأساسية، تشمل 4 مستودعات بمحافظات «الفيوم والشرقية والسويس والأقصر»، على مساحة 10 أفدنة لكل محافظة.

مشروع المستودعات الاستراتيجية

وأوضحت وزارة التموين في بيان لها، أنه جرى العرض على مجلس الوزراء للحصول على الموافقة بالطرح بالتعاقد المباشر، ثم وردت توصيات وتوجيهات كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، على إتمام التعاقد مع الشركات المتقدمة، لإنشاء المرحلة الأولى من مشروع المستودعات الاستراتيجية، وهي شركات «أوراسكوم، سامكريت، أبناء حسن علام».

وأشارت إلى أنه جرى إسناد المشروع للشركات العاملة في القطاع المصري لأعمال التشييد والبناء لكل من المستودعات الأربعة، وهي «شركة السويس للمستودعات، شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالشرقية، شركة حسن علام للمستودعات الاستراتيجية بالأقصر».

أول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس

ونوهت وزارة التموين، بأنه تم تسليم 3 مواقع حتى الآن، وهي الفيوم والسويس والأقصر، فضلا عن وضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي بمحافظة السويس، موضحة أنه جار الانتهاء من تسليم أرض الشرقية، إذ تقوم الشركات الثلاث على الانتهاء من المخططات الخاصة بالمستودع، حيث تبدأ بعدها مرحلة الإنشاءات التي تستغرق من 18 الى 24 شهر.