«التموين»: طرح القمح والذرة في البورصة قلل الممارسات الاحتكارية

ذكرت وزارة التموين التجارة الداخلية، أنّ أهم ما تحقق من نجاحات في السنوات التسع الأخيرة، تفعيل البورصة المصرية للسلع في نوفمبر 2022، بطرح كميات من مخزون القمح المستورد لشركات المطاحن من خلال منصة البورصة المصرية للسلع اعتبارا من 27 نوفمبر 2022.

طرح الذرة الصفراء في البورصة المصرية للسلع

وأشارت وزارة التموين، في بيان لها، إلى طرح الذرة الصفراء في البورصة السلعية، والذي تم اعتبارا من 13 أبريل 2023 من طرح كميات من الذرة الصفراء المستوردة لصالح مصانع الأعلاف لتحويلها إلى علف يتم إتاحته لصغار مربي الدواجن، ما ساهم في الحد من الممارسات الاحتكارية.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا في شهر سبتمبر 2022 بتسجيل موردي الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية لدى البورصة المصرية للسلع، وإجراء عملياتهما الشرائية من خلال منصة البورصة المصرية للسلع.

تقليل حلقات التداول

وأوضحت وزارة التموين، أنّ شركة البورصة المصرية للسلع تأسست كشركة مساهمة مصرية برأسمال 100 مليون جنيه، تضم جهات متعددة تمثل بعض الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية «جهاز تنمية التجارة الداخلية، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع، وقطاع التأمين، وبنوك تجارية، وبنوك استثمار، والبنك الزراعي، والبورصة المصرية»، مؤكدة أنّها أحد أهم محاور البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية لتوفير البيئة التنظيمية والتنافسية التي تعمل على تقليل الوسطاء وحلقات التداول والحد من الممارسات الاحتكارية.