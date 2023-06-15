«التموين»: إنشاء 20 منطقة لوجستية في 15 محافظة باستثمارات 58 مليار جنيه

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنّ العمل جار لإنشاء 20 منطقة لوجستية في 15 محافظة، بإجمالي استثمارات تصل إلى 58.875 مليار جنيه.

إنشاء المناطق اللوجيستية

وأوضحت وزارة التموين، في بيان لها، أنّ المناطق اللوجستية توفر نحو 115 ألف فرصة عمل مباشرة، و345 ألف فرصة عمل غير مباشرة، بإجمالي 460 ألف فرصة عمل بشكل عام لجميع المناطق المستهدف إنشاؤها.

تنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية

ولفتت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى مشاركة القطاع الخاص في التمويل والإنشاء والتشغيل والادارة لتلك المناطق اللوجيستية، موضحة أنّ ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتنمية البنية التحتية للتجارة الداخلية في مصر على مستوى محافظات الجمهورية كافة.

تقليل حلقات تداول السلع

وتهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال إنشاء المناطق اللوجستية إلى توفير السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، فضلا عن تقليل حلقات تداول السلع والحد من الهدر في المنتجات، وتقليل تكاليف النقل، ما ينعكس على السعر النهائي للمنتج لصالح المستهلك.

وتتعاون وزارة التموين مع عدد من المحافظين من أجل التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والتجارية على أرض المحافظات، وتقديم فرص العمل في كل منطقة لأبناء المحافظة كأولوية.