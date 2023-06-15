«التموين» تنتهي من المشروع القومي لرقمنة المشغولات الذهبية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، الانتهاء من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة «الدمغ والتكويد بالليزر»، حيث جرى الانتهاء من توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع.

سوق المشغولات الذهبية

وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان عنها قبل قليل، أنّه جرى تفعيل منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية، والتدريب عليها للبيئة الاختبارية، وجار التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة.

المنافسة في الأسواق العالمية

وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية، زيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين في سوق المشغولات الذهبية المحلي، فضلا عن تحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.

بيانات ستدون على الذهب بعد تطبيق نظام الباركود

وأوضحت مصادر لـ«الوطن»، أنّه من المقرر تدوين عدة بيانات على كل قطعة ذهبية بعد تطبيق نظام الباركود، كما يلي.

- رقم تسلسلي أو باركود.

- مكونات القطعة.

- وزن القطعة.

- نوع الجرام.

- اسم المصنع.

- البيانات الضريبية.

وأوضحت أنّ منظومة دمغ وتكويد المشغولات الذهبية، تهدف لمنع تقليد الذهب ووقف غش المشغولات الذهبية، والحد من سرقات الذهب.