إصابة 10 أشخاص في تصادم على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي

أصيب 10 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي أمام قرية «مينا 2»، منذ قليل، وعلى الفور جرام نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة وشرطة تأمين الطريق اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

وصول مصابين حادث طريق مطروح مستشفى العلمين

واستقبلت، اليوم الخميس، مستشفى العلمين النموذجي مصابين حادث سيارة طريق مطروح الإسكندرية، وجرى الدفع بفريق الانتشار السريع من أطقم طبية وتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى العالمين للتعامل مع جميع المصابين بشكل سريع وتقديم الرعاية الطبية العاجلة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت شرطة تأمين الطريق الدولي الساحلي مطروح الإسكندرية، ومباحث الإدارة العامة للمرور، إلى موقع الحادث وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.