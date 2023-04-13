«الزراعة» توجه نصائح للفلاحين بشأن مشاتل الأرز

أصدرت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا من النصائح الخاصة بالاستعداد لزراعة الأرز للموسم الجديد 2023، إذ يجري الاستعداد لزراعته خلال المرحلة الحالية.

وأكدت الوزارة، ضرورة إخلاء الأرض من مخلفات المحصول الشتوى السابق، والبدء في التسميد بسماد سوبر فوسفات أحادى الكالسيوم بمعدل كجم للفدان، ثم حرث الأرض بالمحراث الحفار حرثتين متعامدتين، ثم إضافة جرعة تنشيطية من سماد سلفات النشادر عقب الحرثة الثانية مباشرة، مع ضرورة الاهتمام بمقاومة الحشائش بمجرد ظهورها.

الشتل الآلي

أشارت «المركزية للإرشاد» إلى أهمية تجهيز مشتل الأرز المزمع زراعته آليا، بحيث تزرع بادرات الأرز في صواني خاصة لهذا الغرض، وبعد 20 يوما تقريبا، يتم خلع قرص الشتلات، على أن توضع على صدر الشتالة التي تقوم بزراعة الشتلات في الأرض المستديمة المغمورة بمياه الري، بارتفاع 1 سم تقريبا

يجب عند الشتل مراعاة عدد من الإرشادات

ولفتت إلى أهمية منع رى المشتل قبل الشتل بيومين، على أن ألا يزيد ارتفاع الماء بالأرض المستديمة عن 2 سم أثناء الشتل، مع مراعاة قواعد تشغيل الشتالة، وأن لا يزيد إرتفاع مياه الري تدريجيا عقب الشتل عن 7 سم ولا يقل عن 5 سم.