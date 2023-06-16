دار الإفتاء تحدد محاذير في ملابس الإحرام للحجاج

يتطلع المسلمون إلى أداء مناسك الحج، باعتباره أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض على كل مسلم قادر على أدائه، لذلك تقدم دار الإفتاء المصرية كل ما يتعلق بتفاصيل موسم الحج والنصائح والآداب والشروط.

كشفت دار الإفتاء المصرية عن عدد من المحاذير في ملابس الحجاج خلال الإحرام، وذلك في منشور على صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

محاذير في ملابس الحجاج خلال الإحرام

وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز شرعًا لبس الجوارب أو الملابس المفصلة كالجلباب مثلًا وإن اضطر الحاج لذلك فلا حرج وعليه الفدية؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} [البقرة: 196].

الحج من مال حرام

وأوضحت دار الإفتاء المصرية، في منشور آخر على فيس بوك، أنه لا يجوز الحج بمال حرام، قائلة إن من علامات الإخلاص أن يتم إعداد نفقة الحج من أطيب الكسب، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا.

وتابعت دار الإفتاء، أن من حج من مال غير حلال ولَبَّى: «لبيك اللهم لبيك» قال الله سبحانه له - كما جاء في الحديث الشريف: (لَا لَبَّيْكَ، وَلَا سَعْدَيْكَ حَتَّى تَرُدَّ مَا فِي يَدَيْكَ) أخرجه الدارمي.