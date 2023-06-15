وظائف مطلوبة في الجامعة الأمريكية.. تعرف على آخر موعد للتقديم

أعلنت الجامعة الأمريكية عن الفرصة الأخيرة للتقدم لعدد من الوظائف المطلوبة، مشيرة إلى غلق باب التقديم اليوم، الخميس الموافق 15 يونيو الجاري، وتتطلب الوظائف الشاغرة عدد من الشروط والمؤهلات يجب توافرها في راغبي العمل لدى المؤسسة التعليمية.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة للعمل في الجامعة الأمريكية، على هذا النحو:

وظائف الجامعة الأمريكية

1- وظيفة منسق توظيف طلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي شرط الحصول على درجة البكالوريوس في المجالات ذات الصلة، التصميم الجرافيكي والاتصالات وفنون الإعلام، ما لا يقل عن 7 إلى 9 سنوات من الخبرة ذات الصلة.

وتشترط وظيفة منسق توظيف طلاب وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة وجود خبرة كبيرة في إدارة وتطوير برامج التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي سواء العضوية أو المدفوعة، وخبرة في إجراء تحليل البيانات من العملاء المتوقعين، ويمتلك فهمًا جيدًا لمشهد الوسائط الاجتماعية من البداية إلى النهاية.

وظيفة محرر أول

2- وظيفة محرر أول، تشترط الحصول على درجة البكالوريوس في الآداب ويفضل أن يكون ذلك في العلوم الإنسانية، خبرة لا تقل عن 8 سنوات مع عامين من العمل على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، إجادة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا، التقديم ينتهي 15 يونيو 2023.

كما تتطلب وظيفة محرر أول المعرفة الجيدة بهيكل موقع الويب ووظيفته إضافة إلى مهارات الكمبيوتر الأخرى، والإلمام بقنوات التواصل الاجتماعي، وأخيرا تقديم من 1-3 عينات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي مع الطلب.