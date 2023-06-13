«الأعلى للجامعات» ينهي الاستعدادات لبدء التنسيق

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور رؤساء الجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، وعدد من قيادات الوزارة، السبت المقبل، في جامعة قناة السويس، عددا من الموضوعات المهمة والمتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها الاستعدادات النهائية لتنسيق الجامعات 2023، ووضع الخطوط العريضة للتنسيق وإقرار القواعد الخاصة به.

تنسيق الجامعات 2023

ومن المقرر أن يتابع المجلس امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 بمختلف الكليات التي تجرى حاليا، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، إلى جانب التأكيد على ضرورة إعلان نتائج امتحانات التيرم الثاني في أقرب وقت تيسيرا على الطلاب بمختلف الكليات، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع استعدادات المستشفيات الجامعية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الحكومية 2023

وكشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أنّ هناك عددا من المقترحات الخاصة بتنسيق الجامعات 2023، أبرزها اختبارات القدرات 2023، وإلغاء الاختبارات المعرفية عن بعض الكليات ككليات التربية الرياضية، والحديث حول تخفيض النسب المقررة في الجامعات الحكومية بالنسبة لطلاب الانتساب الموجه.