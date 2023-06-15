مصادر بـ«الأعلى للجامعات»: الكليات بدأت الاستعداد لاختبارات القدرات

كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، عن أنّ الكليات بدأت استعدادتها لاختبارات القدرات، موضحة أنّ الموعد سيتحدد السبت المقبل، في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات، المقرر عقده في جامعة بني سويف، بحضور وزير التعليم العالي، ورؤساء الجامعات الحكومية، وعدد من المسؤولين في وزارة التعليم العالي.

تنسيق الجامعات 2023

وأضافت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لـ«الوطن»، أنّ الكليات بدأت التجهيز لاختبارات القدرات والاستعداد لها، وفق القواعد والضوابط التي يتم العمل بها، موضحة أنّه لم يتم تحديد قيمة ورسوم اختبارات القدرات 2023.

تنسيق الكليات 2023

وتابعت المصادر بوزارة التعيم العالي، أنّ المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، سينهي استعدادته لقواعد تنسيق الجامعات 2023 وفق الضوابط الموضوعة، وبما يحقق مصلحة الطلاب بمختلف الكليات، لافتا إلى أنّ العمل بمختلف الكليات يجري على قدم وساق استعدادا لأعمال التنسيق، وهناك عدد من البرامج الدراسية الجديدة سيتم تدشينها في الجامعات وإتاحتها أمام الطلاب في التنسيق.