مصادر: «الأعلى للجامعات» يعتمد القرار الوزاري لقواعد تنسيق 2023 قريباً

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، عن الملفات المقرر حسمها خلال اجتماع المجلس مطلع الأسبوع المقبل، مضيفة أن أبرزها القواعد الخاصة بتنسيق الجامعات 2023.

وأكدت المصادر أن القرار الوزاري الخاص بقواعد التنسيق 2023 سيتم إعتماده واصداره قريباً جدا، مشيرة إلى أن المجلس الأعلى للجامعات هو المنوط بوضع ضوابط وقواعد التنسيق للجامعات الحكومية والخاصة.

تنسيق الجامعات الحكومية 2023

وأوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن الجامعات الخاصة لها تنسيق خاص بها، وكذلك القبول بأفرع الجامعات الدولية فإنه يتم وفقاً للضوابط والقواعد التي يتم العمل بها في الجامعات الأم، مشيرة إلى أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إتاحة خدماته للطلاب، واستقبالهم للإجابة عن كافة إستفساراتهم الخاصة بالتنسيق.

التغييرات الجديدة لـ تنسيق 2023

قالت المصادر إن المجلس الأعلى للجامعات أقر عدد من التغييرات الجديدة العام الجاري تخص قواعد التنسيق القبول 2023 للجامعات الحكومية، أبرزها إلغاء اختبارات القدرات 2023 لعدد من الكليات التي يشترط القبول بها اجتياز عدد من اختبارات القدرات.