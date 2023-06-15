حملات مكبرة لمكافحة الحشرات الضارة بمصيف بلطيم بكفر الشيخ

واصلت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، جهودها في أعمال الرش بجميع شوارع وقطاعات المدينة، باستخدام سيارة رش المبيدات، لمواجهة انتشار ظاهرة الناموس والبعوض خاصةً مع بدء فصل الصيف رسمياً، وإقبال المصطافين على شواطئ المصيف.

مقاومة الناموس خلال الفترتين الصباحية والمسائية

ومن جانبه، تابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، استمرار حملات مقاومة الناموس خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لافتاً إلى أنّ أعمال المقاومة الصباحية تبدأ قبل شروق الشمس بأجهزة الرذاذ ومواتير الرش، والفترة المسائية بأجهزة الضباب، مشيراً إلى استمرار الحملات يومياً بجميع مناطق المدينة.

مكافحة انتشار الحشرات الضارة خلال موسم الصيف

وأكد «عطية»، أنّ هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحماية المصطافين والمترددين على مدينة مصيف بلطيم من الناموس والبعوض والقوارض، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، ولمكافحة انتشار الحشرات الضارة خلال موسم الصيف.

مدينة مصيف بلطيم

الجدير بالذكر، أنّ مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي «الفنار، والنرجس، والزهراء، والسلام، والأمل، والفيروز»، بطول 11 كيلومترًا على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كيلو في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين زائر خلال موسم الصيف.