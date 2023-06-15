إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي البحيرة

أصيب4 أشخاص إثر وقوع انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 4 أشخاص في حادث

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 4 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة وحرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أحمد.ص.م»، 21 عاما، و«حسام.أ.م»، 24 عاما، و«محمود.م.ا»، 26 عاما، «محمد.ح.ا»، 21 عاما، جميعهم مقيمون محافظة الشرقية، ومصابون بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.