أقوى 10 رسائل من الرئيس السيسي للمصريين خلال 48 ساعة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اليومين الماضيين افتتاح عدد من المشروعات القومية، على رأسها محطة تحيا مصر متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية، ثم تفقد مشروعات حياة كريمة بقرية الأبعادية بمحافظة البحيرة، يوم الأربعاء الماضي، واستقبل من الأهالي بحفاوة بالغة عبروا عنها بالزغاريد والهتافات والأعلام، وكانت للرئيس السيسي عدد من الرسائل المهمة التي وجهها للمصريين.

أبرز رسائل السيسي خلال افتتاح مشروعات «حياة كريمة» في البحيرة

1- بنقول ليه ظروفنا والأسعار بقت كده.. بنزيد مولود كل 15 ثانية وربنا يزيد ويبارك، هنعدي كل الأزمات وهنبقى أحسن وكل اللي بنعمله مش عشاننا إحنا.. عشان ولاد مصر وأحفادهم

2- الدولة حريصة على ألا يقل احتياطي السلع عن 6 أشهر تفاديا لحدوث أي أزمات.

3- مبادرة حياة كريمة كان مخطط لها أن تتكلف 200 لـ250 مليار جنيه ووصلت إلى 350 مليار جنيه.

رسائل السيسي خلال افتتاح محطة تحيا مصر

4- إحنا بنحفر مستقبل بلدنا.. وزارة النقل اتخصص لها 2 تريليون جنيه.. إمتى ده يحصل في تاريخ مصر؟

5- كل طوبة بتتعمل في البلد دي أنا وراها وشايفها.

6- لا أترك فسادا يستمر والدولة مش أكل وشرب.. الدولة حاجة تانية خالص

7- إحنا دولة بتكافح عشان مصر تحط نفسها على خريطة الدنيا ولن نتهاون في مواجهة التعديات على أملاك الدولة.

8- نسعى لتشييد بنية أساسية تليق بمصر ومستقبلها.

9- الدولة تتحمل تكلفة تطوير المواني وتمنح الفرصة للمستثمرين لتشغيلها

10- تحويل الدولة من حالة لأخرى يحتاج جهدا وأموالا ضخمة وعشان الدولة تاخد مكانها وتستفيد من موقعها لابد من بذل الجهد وضخ الكثير من الأموال.