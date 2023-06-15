بالأسماء.. 10 مصابين في تصادم سيارتين على طريق مطروح الساحلي

يكثف الفريق الطبي بمستشفى العلمين النموذجي من جهودهم لتقديم الخدمات الطبية لجميع المصابين في حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية الدولي الساحلي.

أسماء مصابين حادث طريق مطروح وحالتهم

واستقبل مستشفى العلمين النموذجي مصابي حادث تصادم طريق الإسكندرية مطروح، وننشر الأسماء والحالات وهم، إسلام حسن محمد حسن 18 سنة من البحيرة مصاب بكدمة بالفقرات القطنية، وأشرف محمود الجمل 43 سنة من البحيرة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ومحمد عبيد محمود 29 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد جمال شمس 24 سنة من البحيرة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد أشرف محمود محمد 18 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وبكر عبدالمنعم الصعيدي 42 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعبدالسلام يونس خيرالله 34 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وموسى يونس خيرالله 36 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمود إسماعيل حسين 49 سنة من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم، وعزام علي عبد الصادق 34 سنة، من البحيرة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد سامي أحمد مهدي 30 البحيرة يعاني من كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.

استكمال الرعاية الطبية العاجلة

ويكمل فريق الانتشار السريع بمستشفى العلمين، الرعاية الطبية للمصابين، من إجراء التحاليل الطبية وعمل الأشعة، وتقديم الخدمات الطبية للمصابين العشرة.