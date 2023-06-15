تفاصيل الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. كثافات متحركة

شهدت الحالة المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية كثافات متحركة مساء اليوم الخميس، بالتزامن مع عودة الموظفين من أماكن عملهم والتوجه الى منازلهم.

وتشن الإدارة العامة للمرور حملات لضبط المخالفات بكافة أنواعها، بما في ذلك تجاوز السرعة المقررة، وعدم تركيب الملصق الإلكتروني، وتكثيف جهودها للحد من الكثافات المرورية وتيسير حركة المرور لقائدي المركبات.

الحالة المرورية

أما عن الحالة المرورية مساء اليوم، أوضح مصدر بالإدارة العامة للمرور أنه ظهرت كثافات مرورية متحركة أعلى كوبري أكتوبر وشارع جسر السويس اتجاه العباسية ورمسيس، وكذلك في اتجاه مصر الجديدة والمطرية وعين شمس.

كما ظهرت كثافات مرورية متحركة فى محور 26 يوليو بالإتجاهين، وكذلك بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وعلى الطريق الدائري، ومنطقة العباسية وروكسي ومحور صفط اللبن في الاتجاهين، ومنطقة الزمالك ومنطقة وسط البلد، وكذلك في نفق الأزهر.

كما ظهرت كثافات مرورية متحركة فى شارع الهرم والسودان مرورًا بجامعة القاهرة وميدان النهضة، وصولاً إلى مناطق بولاق وإمبابة وكذلك شارع فيصل.

خدمات تقدمها وزارة الداخلية

وفى سياق متصل، تتيح وزارة الداخلية تقديم الكثير من الخدمات إلكترونيًا للمواطنيين والتى تتعلق بالمرور وذلك من خلال موقعها الإلكتروني عبر الرابط ، حيث يمكنك الدخول على الموقع وإتباع عدد من الخطوات الهامة للحصول على الخدمة.

ومن بين تلك الخدمات التى تقدمها وزارة الداخلية إلكترونيًا للمواطنيين خدمات المرور والتى تتضمن تجديد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة مركبة، بدل فاقد رخصة قيادة، بدل تالف رخصة قيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية.