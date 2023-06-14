سيارات ممنوعة من خدمات وحدات المرور المتنقلة.. اعرف الأسباب والتفاصيل

أعلنت منصة الإدارة العامة للمرور ضوابط وشروط ترخيص السيارات في الوحدات المتنقلة، وحددت مناطق الخدمات، والسيارات التي يستفيد أصحابها بهذه الخدمة، وكذلك الممنوعة من التعامل عبر الوحدات المتنقلة.

ترخيص السيارة أول مرة

بينت منصة الإدارة العامة للمرور أن وحدات المرور المتنقلة لا تتعامل مع السيارات الجديدة التي تحتاج للترخيص أول مرة، موضحة أنه يجب على المالك الذهاب إلى وحدة المرور في محل الإقامة المدون ببطاقة الرقم القومي لترخيص السيارة، وفتح ملف للسيارة داخل وحدة المرور.

أماكن الوحدات المرورية المتنقلة

محافظة القاهرة «مول ستي ستارز مدينة نصر- مول ميفيدا بمنطقة القاهرة الجديدة - أمام مسجد عمر مكرم بالتحرير- أرض المعارض بمدينة نصر».

- محافظة الجيزة «داندي مول - موقف الحافلات بميدان الحصري- ميدان الثورة بالدقي».

- محافظة الإسكندرية «كارفور بمول ستي سنتر- نادي سموحة».

- محافظة مرسى مطروح «مراسي- ووحدة المرور المتنقلة تحت الطلب».

- محافظة الغربية توجد وحدات متنقلة مرورية بـ«نادي طنطا».

- محافظة بورسعيد «الحي الإماراتي».

- محافظة البحر الأحمر «ستي سنتر بالغردقة».

- محافظة أسوان «وحدة مرور متنقلة بأسوان تحت الطلب».