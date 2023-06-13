6 خدمات يقدمها موقع مصر الرقمية بشأن رخصة المرور.. اعرفها 

خدمات بسيطة أتاحها موقع مصر الرقمية في الشأن المروري للمواطنين أصحاب السيارات الذين يرغبون في طلب هذه الخدمات بكل سهولة ودون مشقة وتعب الذهاب لوحدات المرور التابعين لها.

«الوطن» ترصد في التقرير التالي، الخدمات التي يقدمها موقع مصر الرقمية بشأن رخصة القيادة المرورية:

خدمات المرور من خلال موقع مصر الرقمية

خدمات المرور «مركبتي»، أصبحت سهلة وبطرق بسيطة يتم إجراؤها من خلال موقع مصر الرقمية الذي يمكن من خلاله تجديد رخصة القيادة، والاستعلام عن قيمة المخالفات وسدادها وكذلك مخالفات في خلال دقائق.

هناك بعض الخطوات التي لا بد من تنفيذها وتتمثل في:

الدخول على موقع مصر الرقمية من هنا.

الضغط على أيقونة «تصفح الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع.

خطوات معرفة خدمات رخصي من خلال موقع مصر الرقمية

تظهر لك الخدمات التي تقدمها منصة مصر الرقمية، فتقوم بالضغط على أيقونة رخصي الموجودة في الشريط الأوسط للموقع.

عند الضغط على الأيقونة تجد كل ما يهمك مثل «استعلام عن مخالفات رخص القيادة - تظلُّم على مخالفات رخص القيادة - سداد مخالفات رخص القيادة - إصدار بدل تالف رخصة قيادة - إصدار بدل فاقد رخصة قيادة - ىسداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر».