مصرع ربة منزل أثناء عبورها الطريق في الهرم

لقيت ربة منزل مصرعها أثناء عبورها نهر الطريق في منطقة الهرم، بعدما اصطدمت سيارة نقل أودت بحياتها في الحال، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من المقدم احمد عصام رئيس مباحث الهرم، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومتوفاة أعلى القوس الغربي اتجاه أكتوبر.

مصرع ربة منزل

على الفور كلف اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم أحمد عصام رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة نقل محملة بالطوب قيادة سائق 30 سنة، اصطدم بربة منزل 44 سنة أثناء عبورها الطريق مما أدى إلى وفاتها في الحال، تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتم ضبط السيارة وقائدها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات