شروط استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأقسام المرور

أتاحت بوابة المرور الإلكترونية بموقع وزارة الداخلية طرق استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور أو للشهر العقاري لتسهيل الإجراءات على المواطنين وسائقي السيارات في الأمور التي تخص ترخيص السيارة أثناء تواجد أصحابها داخل الوحدات المرورية، ولذلك ترصد «الوطن» في السطور التالية كل الأمور والشروط في حالة استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأقسام المرور أو الشهر العقاري.

خطوات استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأقسام المرور أو الشهر العقاري

عن الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط هنا وبالضغط على أيقونة الخدمات المتاحة للمرور ستجد الخدمات الالكترونية والخدمات الإرشادية والتي تضم كلا من (إجراءات الحصول على ترخيص تجارى - استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأحد أقسام المرور او للشهر العقارى -الحصول على تجديد رخصة تسيير مركبة - استخراج رخصة تسيير مركبة لأول مرة - الحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير المركبات - نقل قيد أو ملكية مركبة)، وبالضغط على الأيقونة الخدمات الإرشادية يجيب الاتباع كالتالي لمعرفة خطوات استخراج شهادة بيانات للمركبات تقدم لأقسام المرور :

أولا: يشترط عدم سريان ترخيص المركبة.

ثانيًا: طلب إستخراج شهادة بيانات

ثالثا: فى حالة ما إذا تم الحصول على شهادة بيانات للمرور من قبل يتم إفادة قسم المرور المصدر بعدم الترخيص بها أو استخدامها فى غرض آخر.

رابعًا: فى حالة استخراج شهادة بيانات للشهرالعقارى من نفس المركبة يجب تقديم الشهادة نفسها أو تقديم العقد الذى ترتب عليها .

خامسًا: سداد الرسوم المقررة طبقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية .