أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى إدارات الدقهلية

أعلنت المنطقة الأزهرية بالدقهلية، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوي الإدارات المختلفة التابعة للمنطقة، بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية.

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية على إدارة شربين

وجاء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية على مستوى إدارة شربين التعليمية الأزهرية كالتالي:

- سلمى فضل محمد رزق من الضهرية بمركز شربين 478 الأول

- عبدالله رزق إبراهيم محمد إبراهيم الضهرية 478 الأول مكرر

- رحمة محمد إبراهيم الحسيني الضهرية 470 الثالث

-سهيلة السيد عبد العال من بساط كريم الدين 470 مكرر الثالث

- عبدالله جمال الدين محمد شربين 470 درجة الثالث

- رحمة عماد السيد محمد من الضهرية السادس 469

- شروق سعد حامد شربين 469

- ندا محمود فريد، السادس مكرر 469

- جني السيد السيد دنجواي التاسع 467

-ريتاج أبو بكر عبد الحميد التاسع مكرر 467

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية بإدارة أجا

وجاء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية على مستوى إدارة أجا الأزهرية التعليمية كالتالي:

- رحاب محمد رضا برهوم الأول 486

-منه الله ياسر فتحي حسن الثاني 484

- يوسف السيد شاهين 484 الثاني مكرر

- عبد الرحمن صلاح حسن 483 الرابع

-حنان السيد أسامة 482 الخامس

- روان محمد السيد 482 مكرر

- كريم عبد العزيز إسماعيل 482 خامس مكرر

-جنان مناع يوسف 481 الثامن

- رقية محمود أحمد، 481 الثامن مكرر

- أميرة محمد عطيه 480 العاشر

- ملك رمضان محمد العاشر مكرر 480

- منة الله محمد عبد العظيم، العاشر 480

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية بإدارة منية النصر

وحددت المنطقة الأزهرية أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية على مستوى إدارة منية النصر كالآتي:

- عبد الرحمن محمود الأول 488

- بدر محمد عبد المحسن الثاني 486

- سلمى السيد حسان الثالث 483

-نوران رضا أحمد الرابع 481

- يوسف الحسين حسين الرابع مكرر 481

- هاجر أحمد عوض 480 السادس

- ساره مصطفي الغريب 479 السابع

- إسراء محمود صالح الثامن 478

- رحمه محمود عاشور مكرر 478

- زياد أحمد محمد الثامن مكرر 478

- مريم فاروق محمد 478 الثامن مكرره

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية ببني عبيد

وجاء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالدقهلية على مستوى إدارة بني عبيد الأزهرية التعليمية كالآتي:

- شهد محمود كامل الأول 484

- آلاء محمد محمد صالح الثاني 481

- يوسف محمد إبراهيم الثالث 480

- شهد محمود المرسي الرابع 478

- ملك شريف عبد العزيز الرابع مكرر 478

- عمر تامر المتولي أحمد السادس 477

- محمود السيد عبد الجليل 477 السادس مكرر

- يوسف ربيع السيد السادس مكرر 477

- إسراء عرفات عوض التاسع 475

- ساره إبراهيم جعفر التاسع مقر 475

- سلمى أحمد عبد السلام التاسع مقرر 475

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في إدارة ميت سلسيل

- إسراء محمد على الأول 473

- آلاء حسن حسن الثاني 467

- مريم إبراهيم إبراهيم الثاني مكرر 467

- أسماء محمد محمد الرابع 465

- شمس هاني أمين الخامس 463

- إيمان عبد الحكيم السادس 462

- أميره كمال محمد السابع 459

- آية سامح محمد الثامن 456

- علي محمد محمد التاسع 453

- محمد نزيه محمد ط العاشر 452

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في ميت غمر

- روضه راضي محمد الأول 486

- نورهان سلامه أمين الثاني 485

- بسمة وحيد جمال الدين 782

- يمنى وليد عبد الحليم الثالث مكرر 482

- رامى صلاح صبري الخامس 480

- فاطمة الزهراء رامي الخامس 480

- آلاء عبد الباري حسن السابع 479

- عزة عبد الوهاب حامد السابع مكرر 479

- ياسمين أحمد عابدين السابع مكرر 479

-سندس حامد أحمد العاشر 47

- ندى السيد عبد الواحد العاشر 478

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في إدارة دكرنس

- إيمان عماد محمد الأول 481

- أميرة رضا أحمد الثاني 471

- مريم حمدي محمد الثالث 466

- ملك عزت محمود الرابع 465

- مريم عبد الفتاح محمد الخامس 761

- أسماء إكرامي إبراهيم السادس 458

- رضوى إكرامي السيد السادس مكرر 458

- عبد الرحمن محمد الثامن 455

- إيمان محمد الشربيني التاسع 454

- عائشه عادل أحمد التاسع 454

- محمود عمرو السيد التاسع مكرر 454

أوائل الشهادة الإعدادية في إدارة المنصورة التعليمية الأزهرية

- تغريد السيد عبد الحليم الأول 486

- آية أحمد محمد الثاني 485

- فاطمة محمود محمود الثاني مكرر 485

- نوارة أحمد محمد الثاني مكرر 485

- نور رضا عبد النبي 485 الثاني مكرر

- آية محمد البهي السادس 484

- بسملة السيد عبد الحليم السادس مكرر 484

- محمد عاشور المحمدي السادس مكرر 484

- منى أحمد أحمد السادس 484 السادس مكرر

- فرح مصطفى محمد العاشر 482

- مريم أحمد السيد 482 العاشر مكرر

- مريم مصطفى صلاح العاشر مكرر 482

أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في إدارة السنبلاوين

- عائشة أحمد صلاح الأول 486

- أسيل محمد عبد الرحيم الثاني 485

- منى مصطفى محمد الثالث 484

- بسملة السيد محمود الرابع 483

- رحمة صلاح إدريس الرابع 483

- زياد محمد حسن الرابع مكرر 483

- عبد الرحمن أحمد السعيد 482 السابع

- أسماء محمود مروان الثامن 480

- سمية الغريب الغريب الثامن 480

- عبد الرحمن محمد الثامن مقرر 480

- فتحية طه بشير محمد 480

- مريم محمود تاج الدين الثامن مكرر