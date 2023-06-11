الفتيات تتصدرن أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في المحافظات

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بجميع المحافظات وأعلنت كل منطقة أوائل الشهادة الإعدادية بمختلف المحافظات، ومن خلال الرصد تبين تصدر الفتيات معظم أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في أغلب المحافظات، فجاءت في محافظة الدقهلية 4 أماكن من أصل 5 جاءت كالآتي:

- المركز الأول جنى أحمد محمد أحمد يوسف من منشأة البدوي 99.80%

- المركز الثالث صحي رشا عوض حسن عامر من الستاموني بلقاس 99.39%

- بدر محمد عبد المحسن الحفناوي في ميت تمامة بمنيه النصر 99.18%

- الرابع مكرر تغريد السيد عبد الحليم عبد الحكم في طناح بالمنصورة 99.18%

- الرابع مكرر رحاب محمد رضا ميت أبو الحسين باجا 99.18%

- الرابع مكرر روضة راضي محمد إبراهيم النجار ميت غمر 99.18%

- الرابع مكرر عائشة أحمد صلاح عبد المنعم بالسنبلاوين 99.18%

أوائل الفتيات بالشهادة الإعدادية الأزهرية بأسوان

جاءت عدد الفتيات في أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بأسوان حوالي 7 طالبات من أصل 10 وهم:

- فاطمة نص عبد الراضي محمد معهد فتيات 98.2%

- شيماء خميس رشيدي حسن معهد فتيات الصعايدة 93%

- أسماء شعبان محمد حافظ معهد أسوان الإعدادية منطقه أسوان التعليمية 99.5%

- شهد محمد عثمان موسى 98.3%

- ندى طارق أحمد عبد الظاهر بمعهد فتيات أسوان 98.3%

- آية عبد العال جمعة إبراهيم فتيات كوم أمبو 98.1%

- فاطمة مصر عبد الراضي محمد معهد فتيات 98.1%

أوائل الفتيات للشهادة الإعدادية الأزهرية بجنوب سيناء

وحصدت المراكز الأولي في أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية الفتيات 7 فتيات من ضمن 10 أوائل وهم :

- خديجة محمد عزت إبراهيم معهد فتيات 99.3%

- رفيدة محمد متولي إبراهيم معهد طور سيناء99.3%

- روميساء حسن حسين محمد فتيات طور سيناء 99%

- بسملة حاتم محمد بيومي معهد فتيات أبو ريس 98.9%

- بسنت محمد علي عطيه من إدارة كاترين معهد فتيات الترفه الإعدادية 98.9%

- منى خالد زكريا عبد الرحمن فتيات الإعدادية النموذجي 98.9%

- بسملة علي محمد علي عطيه فتيات الطرفة 98.7%

أوائل الفتيات في الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 في القليوبية

وصل عدد الفتيات في أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية إلى 7 من 10 وفي أوائل المكفوفين 2 من أصل 5

- سلمى عوض علي بيومي 99.4%

- شهد أشرف فتحي محمد 99.4%

- لينا حاتم أحمد محمد 99.4%

- رنا رضا رزق محمد أحمد 99%

- أسماء ايمن لطفي عبد الباقي 98.6%

- روميساء عادل سعد سعداوي عطا الله 98.4%

- مريم محمود عبد الفتاح عبد المنعم 98.4%

- دينا شريف محمد محمود 98.3%

- شاهندة أحمد محمود أحمد 87.8%

- مروة رضا شريف عبد المقصود 86%

أوائل الفتيات للشهادة الإعدادية الأزهرية 2023 بكفر الشيخ

وشهدت محافظة الدقهلية حصول الفتيات على مراكز في أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية منها:

- حسناء شرق الدين سعد سعد همام 99.8%

- روان يوسف أبو السعود يوسف 99.8%

- سارة عماد محمد المتولي الصياد 99.8%

- فرحة محمد حسن السعيد 99.8%

- هاجر أسامة السيد محمد 99.7%

- أمل محمد سعد عبد الفتاح 99.8%

- آية ربيع محمد علي عبد الباسط 99.6%

- أروى وائل السعيد99.6%- ريهام محمد الزناتي 99.6%

- ملك مصطفى إبراهيم بسيوني زغلول 92.4%

- بسملة علي أحمد مصطفى 78%

- ياسمين صبحي عبد السلام عبد الصمد داوود 77.4%

- سارة سيد جمعة السيد رمضان 74.6%

أوائل الفتيات بالشهادة الإعدادية بالإسكندرية

جاءت الفتيات في مراكز أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بشكل كبير، واحتلت أكثر من 5 مراكز من ضمن 10 أوائل وجاءت كالآتي:

- خديجة محمد أحمد 99.2%

- سعاد أحمد طلعت 99%

- أروى محمد مصطفى 98.9%

- سلمى أحمد عبد الله 98.8%

- فاطمة الزهراء الباز 98.8%

- شروق محمد أمين 98.5%

- إسراء محمود السيد محمود 98.4%

- زينب محمد عبد المنعم 96.67%

- إيمان خالد المحمدي 89.7%.