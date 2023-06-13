أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في المنيا.. بينهم 5 من ذوي الهمم
كتب:
اسلام فهمي
09:15 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في المنيا
أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أسماء العشر الأوائل في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023، وأسماء أوائل المرحلة الإعدادية الأزهرية «مكفوفين» وعددهم 5 طلبة.
أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية مكفوفين
- مريم محمود أحمد حسن، معهد فتيات سمالوط، المركز الأول بنسبة 90,67%.
- مؤمن نبيل مؤمن محمد، معهد برطباط بمغاغة، المركز الثانى بنسبة 83,33 %.
- ملك نبيل عبداللطيف عبدالحكم، معهد فتيات دروه بملوى، المركز الثالث، بنسبة 82,89 %.
- فهد محى الدين محمود سيد، معهد منقطين بسمالوط، المركز الرابع، بنسبة 78,89% .
- زينب محمد رشوان عبدالحافظ، معهد فتيات ديرمواس، المركز الخامس، بنسبة 78,00%.
أسماء العشر الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية
- دعاء محمد تاج الدين فكرى، معهد فتيات ديرمواس المركز الأول بنسبة 99.18 %.
- صالح مصطفى توفيق محمد، معهد الشيخ شبيكة بملوى المركز الأول مكرر، 99.18%.
- آلاء كامل حسين كامل فراج، معهد فتيات ديرمواس المركز الثانى، 98.98%.
- جنة شريف إسماعيل السيد، معهد فتيات أبوعزيز بمطاى، المركز الثانى مكرر، 98%.
- أروى عاطف عبدالحميد عبدالرحمن، معهد فتيات أم المؤمنين بدمواس، المركز الثالث، 98,78%.
- فاطمة محمود مصطفى حسن، معهد فتيات ديرمواس المركز الثالث مكرر، 98,78%.
- أشرقت إبراهيم عبدالصبور قرشى، معهد فتيات ديرمواس المركز الرابع، 98,57%.
- بسملة إبراهيم كامل فرجانى، معهد فتيات كوم اللوفى المركز الرابع مكرر، 98,57%.
- فرحة صيام محمد على، معهد فتيات أبوجرج المركز الرابع مكرر، 98,57%.
- عبدالرحمن سيد أحمد توفيق، معهد الأشمونين بملوى المركز الرابع مكرر، 98,57%.