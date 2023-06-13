أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في المنيا.. بينهم 5 من ذوي الهمم

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة المنيا الأزهرية، أسماء العشر الأوائل في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي 2023، وأسماء أوائل المرحلة الإعدادية الأزهرية «مكفوفين» وعددهم 5 طلبة.

أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية مكفوفين

- مريم محمود أحمد حسن، معهد فتيات سمالوط، المركز الأول بنسبة 90,67%.

- مؤمن نبيل مؤمن محمد، معهد برطباط بمغاغة، المركز الثانى بنسبة 83,33 %.

- ملك نبيل عبداللطيف عبدالحكم، معهد فتيات دروه بملوى، المركز الثالث، بنسبة 82,89 %.

- فهد محى الدين محمود سيد، معهد منقطين بسمالوط، المركز الرابع، بنسبة 78,89% .

- زينب محمد رشوان عبدالحافظ، معهد فتيات ديرمواس، المركز الخامس، بنسبة 78,00%.

أسماء العشر الأوائل بالشهادة الإعدادية الأزهرية

- دعاء محمد تاج الدين فكرى، معهد فتيات ديرمواس المركز الأول بنسبة 99.18 %.

- صالح مصطفى توفيق محمد، معهد الشيخ شبيكة بملوى المركز الأول مكرر، 99.18%.

- آلاء كامل حسين كامل فراج، معهد فتيات ديرمواس المركز الثانى، 98.98%.

- جنة شريف إسماعيل السيد، معهد فتيات أبوعزيز بمطاى، المركز الثانى مكرر، 98%.

- أروى عاطف عبدالحميد عبدالرحمن، معهد فتيات أم المؤمنين بدمواس، المركز الثالث، 98,78%.

- فاطمة محمود مصطفى حسن، معهد فتيات ديرمواس المركز الثالث مكرر، 98,78%.

- أشرقت إبراهيم عبدالصبور قرشى، معهد فتيات ديرمواس المركز الرابع، 98,57%.

- بسملة إبراهيم كامل فرجانى، معهد فتيات كوم اللوفى المركز الرابع مكرر، 98,57%.

- فرحة صيام محمد على، معهد فتيات أبوجرج المركز الرابع مكرر، 98,57%.

- عبدالرحمن سيد أحمد توفيق، معهد الأشمونين بملوى المركز الرابع مكرر، 98,57%.