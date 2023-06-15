توقيع الكشف الطبي على 320 حالة بسيدي حنيش بمطروح

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح عن انتهاء أعمال القافلة الطبية المجانية التابعة لمديرية الصحة بالكشف الطبي على أهالي قرية سيدي حنيش التابعة للمركز وعددهم 320 حالة يومي الأربعاء والخميس 15 و 16 مارس الجاري، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح.

تخصصات القافلة الطبية في مطروح

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، إن القافلة الطبية ضمت أطباء من تخصصات «التخدير والباطنة، والصدر، العظام، والجلدية، وطب وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والنسا والتوليد، والرمد، والمسالك البولية، والأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان تحت إشراف الدكتور حجازي احمد منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، بمتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

دعم القافلة الطبية

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح ببيان، أن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القافلة لضمان أداء عملها على أكمل وجه وتذليل كافة العقبات علي مدار يومين بالتنسيق بين مجلس مدينة ومديرية الصحة بالمحافظة لتقديم العلاج والكشف الطبي بالمجان.

تحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة

وأوضح رئيس المدينة أن قرية سيدي حنيش قامت بإعلام أهالي القرية عن القافلة والتخصصات الطبية لتحقيق أكبر استفادة من أعمال القافلة بجانب الإعلان علي صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.