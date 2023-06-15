هل يكون فصل الصيف في 2023 أكثر حرارة من العام الماضي؟.. الأرصاد تجيب

تعد حالة الطقس من أكثر الأشياء التي يهتم بمتابعتها المواطنين بشكل يومي، وتحديدا بعد حدوث عدد من العواصف الترابية التي صاحبها سقوط أمطار رعدية على عدد من المناطق خلال الأسابيع القليلة الماضية، وتحذيرات الأرصاد من ارتفاع درجات الحرارة بدء من غد الجمعة، الأمر الذي جعل البعض يتخوف من أن يكون فصل الصيف هذا العام أكثر حرارة من السنوات الماضية.

موعد بدء فصل الصيف هذا العام

أيام قليلة تفصلنا عن بداية فصل الصيف هذا العام، إذ توضح الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية في تصريحات لـ«الوطن»، أن فصل الصيف يبدأ يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو الجاري، مشيرة إلى أنه مع بداية الأسبوع المقبل يكون هناك استقرار في الأحوال الجوية، وبالرغم من أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين 3 أو 4 درجات، إلا أنها بعد ذلك تعود للمعدلات الطبيعية.

هل يكون فصل الصيف هذا العام أعلى حرارة عن غيره؟

وأضافت «غانم» أن فصل الصيف يستمر لمدة 3 شهور، ويكون به توزيعات ضغطية مختلفة، ويكون هناك تأثر بمنخفض الهند الموسمي الذي يأتي بكتل هوائية حارة محملة بكميات كبيرة من بخار الماء، تؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بارتفاع الرطوبة في فصل الصيف بسبب مرور الكتل الهوائية على البحر المتوسط، لافتة إلى أن درجات الحرارة لن تكون مرتفعة خلال فترة الصيف بشكل كبير، ولكن ما يزيد من الإحساس بالحرارة هو ارتفاع نسبة الرطوبة، بالرغم من أن فصل الربيع يتم تسجيل أعلى درجات الحرارة في العام به.

وأشارت عضو المركز الإعلامي إلى أنه من المتوقع أن نشهد خلال فصل الصيف موجات من ارتفاع درجات الحرارة، كما أنه من خلال تنبؤات الهيئة لصيف عام 2023 من المتوقع أن يكون فصل الصيف هذا العام مشابه لصيف العام الماضي، والذي شهد ارتفاعا في نسب الرطوبة وأجواء شديدة الحرارة، ولكنه لن يكون الأكثر حرارة.