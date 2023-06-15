«الأرصاد» تحذر المواطنين من الطقس غدا: عاصفة ترابية وارتفاع درجات الحرارة

ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة تشهده البلاد، بداية من غد الجمعة الموافق 16 يونيو الجاري، ما دفع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لتحذير المواطنين، إذ يتوقع خبراؤها أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة يكون بمعدل 3 أو 4 درجات مئوية، كما وجهت تحذيراتها للمواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ أن ذلك يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة أكثر من الدرجات المسجلة على كافة أنحاء جمعورية مصر العربية.

عاصفة ترابية تؤثر على عدد من المناطق

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح غدا الجمعة على بعض المناطق من جنوب سيناء، وقد تكون تلك الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، على فترات متقطعة، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية في الصباح الباكر وحتى الساعة 6 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، المؤدية من السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

- القاهرة والوجه البحري: تسجل العظمى 37 درجة، بينما تسجل الصغرى 27 درجة.

- السواحل الشمالية: تسجل العظمى 35 درجة، بينما تسجل الصغرى 23 درجة.

- جنوب سيناء: تسجل العظمى 39 درجة، بينما تسجل الصغرى 29 درجة.

- جنوب الصعيد: تسجل العظمى 41 درجة، بينما تسجل الصغرى 29 درجة.