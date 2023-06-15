حالة الطقس غدا.. شديد الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها بشأن حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت الأرصاد أنّ حالة الطقس غدا ستشهد ارتفاعا في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات، ويستمر الارتفاع حتى السبت 17 يونيو الجاري.

حالة الطقس غدا

ويشهد طقس الغد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة.

وتنشط الرياح على بعض المناطق من جنوب سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وذكرت الأرصاد أنّ درجات الحرارة غدا العظمى والصغرى ستسجل كما يلي.

القاهرة 37 - 27

- العاصمة الإدارية 37 - 27

- أكتوبر 38 - 28

- بنها 37 - 27

- دمنهور 37 - 27

- وادي النطرون 37 - 26

- كفر الشيخ 36 - 26

- المنصورة 37 - 27

- الزقازيق 37 - 27

- شبين الكوم 37 - 27

- طنطا 36 - 26

- دمياط 33 - 24

- بورسعيد 32 - 24

- الإسماعيلية 38 - 27

- السويس 36 - 27

- العريش 32 - 23

- رفح 31 - 23

- رأس سدر 38 - 25

- نخل 34 - 18

- كاترين 30 - 14

- الطور 36 - 26

- طابا 32 - 23

- شرم الشيخ 39 - 29

- الإسكندرية 35 - 23

- العلمين الجديدة 35 - 23

- مطروح 30 - 22

- السلوم 31 - 22

- سيوة 36 - 26

- رأس غارب 36 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 36 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 38 - 27

- بني سويف 38 - 27

- المنيا 39 - 28

- أسيوط 39 - 27

- سوهاج 40 - 28

- قنا 40 - 28

- الأقصر 40 - 28

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 28