حالة الطقس اليوم الخميس 15-6-2023.. نشاط رياح على القاهرة الكبرى

أصدر خبراء الأرصاد الجوية، بيانا بشأن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس الموافق 15 يونيو، وأبرز الظواهر الجوية المتوقع أن تسيطر على البلاد.

ومن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، شبورة مائية خلال ساعات الصباح الأولى وتمتد حتى السابعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

ومن المتوقع، وفق بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس، أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتأتي درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية اليوم على النحو التالي:

- القاهرة 33 - 22

- العاصمة الإدارية 33 - 22

- أكتوبر 34 - 23

- بنها 33 - 22

- دمنهور 33 - 22

- وادي النطرون 33 - 21

- كفر الشيخ 32 - 21

- المنصورة 33 - 22

- الزقازيق 33 - 22

- شبين الكوم 33 - 22

- طنطا 32 - 21

- دمياط 27 - 21

- بورسعيد 26 - 23

- الإسماعيلية 34 - 21

- السويس 33 - 22

- العريش 28 - 20

- رفح 28 - 20

- رأس سدر 34 - 23

- نخل 32 - 18

- كاترين 27 - 14

- الطور 33 - 24

- طابا 31 - 21

- شرم الشيخ 36 - 26

- الإسكندرية 29 - 21

- العلمين الجديدة 28 - 21

- مطروح 26 - 20

- السلوم 32 - 24

- سيوة 34 - 26

- رأس غارب 36 - 26

- الغردقة 36 - 27

- سفاجا 35 - 26

- مرسى علم 36 - 27

- شلاتين 35 - 26

- حلايب 32 - 28

- أبو رماد 34 - 27

- رأس حدربة 35 - 26

- الفيوم 34 - 22

- بني سويف 34 - 22

- المنيا 35 - 23

- أسيوط 36 - 23

- سوهاج 37 - 24

- قنا 38 - 25

- الأقصر 39 - 27

- أسوان 40 - 28

- الوادي الجديد 38 - 25

- أبو سمبل 39 - 26