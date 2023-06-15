باحث شرعي لـ قناة الناس: الثقة في النفس لا تتعارض مع التواضع

قال الدكتور أيمن الحجار، الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء، إن الإنسان الواثق من النفس دائما تجده متسامحا، ويحب الخير للناس، وتجده دائما لا يحب إلا الخير للناس، مضيفا «لأن اللى بيكره الخير للناس ده متكبر، وكمان المتكبر تلاقيه دائما كذاب ومش هيقدر يقول إنه أخطأ، ودائما تلاقيه معجب بنفسه، وكل هذا فالثقة فى النفس لا تعارض التواضع».

مصير حقوق الناس

وتابع أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، بحلقة برنامج البيت، المذاع على فضائية الناس، اليوم الخميس: «يعنى لو أنت غلطت وأقولك أنت غلطت تقول لأ أنا مش بغلط، وكمان تأكل حقوق الناس، وتأخد حقوقهم وتظن إنك مش واكل حقوقهم».

منحة من عند الله

واستكمل الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء: «هذا يختلف مع الثقة فى النفس، وهو الشخص الذى يعلم إن هذا منحة من عند الله، وكل ما أتاه الله من نعم فهو من الله».