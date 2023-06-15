صاحب شخصية «فومانشي» في فيلم الحاسة السابعة يعود بأغنية «مستورة»

يعود الفنان أحمد مظهر، صاحب شخصية «فومانشي» في فيلم «الحاسة السابعة»، بأغنية جديدة تحمل اسم «مستورة»، وذلك بعد فترة من الغياب عن الساحة الفنية، ومن المُقرر طرحها خلال الفترة المُقبلة.

ويستعد «فومانشي» لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، خلال أيامٍ قليلة، حيث طرح البرومو الدعائي لها عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، مُعلقًا عليها بقوله: «قد إيه الستر نعمة كبيرة.. ربنا أنعم علينا بيها بس في كتير مش مقدرين نعمة الستر.. قريبًا مستورة والزيتونة في الحكاية».

وحقق أحمد مظهر، شهرة واسعة، بعد مشاركته في فيلم «الحاسة السابعة» عام 2005، من خلال تجسيده شخصية «فومانشي»، كما شارك في عدد من التجارب الفنية، مثل «الحرب العالمية التالتة» و«لهفة» لدنيا سمير غانم.

وتدور أحداث فيلم الحاسة السابعة حول شاب يهوى لعبة الكونج فو وكان يريد الاحتراف في هذه اللعبة ولكنه يكتشف أن اللعبة ليس لها مستقبل ولا جمهور فيلتقي بعراف يمكنه من قراءة وسماع أفكار الآخرين.

وشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد الفيشاوي، كل من رانيا الكردي، وإيناس مكي، وعمرو القاضي، وعبد الرحمن أبو زهرة، ويوسف داوود، وأحمد عقل، وأحمد راتب وحمدي هيكل وآخرين، وهو من تأليف وإخراج أحمد مكي.