جمارك الدخيلة تحبط محاولة تلاعب في المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم

تمكن رجال الجمارك الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، برئاسة مجدي كمال الشهاوي، من إحباط محاولة التلاعب في المستندات للتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية، بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

البداية عندما توفرت معلومات بناءً على إخبارية مقدمة من الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي والإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، بمحاولة شركة «ف.ت» التلاعب في المستندات الخاصة بمشمول البيان الجمركي رقم 195804 بعدد 3 حاوية والصنف طبقا للمستندات المقدمة أكواب مصنوعة من الخزف منشأ الصين.

تشكيل لجنة

وعلى الفور جرى تشكيل لجنة برئاسة محمد شحاتة مدير إدارة التعريفة، بجمارك الدخيلة، وتبين إخفاء المسمى الحقيقي المطبوع على الكراتين الذي يوضح أن صنف أكواب مصنوع من البورسلين ووضع استيكر عليها بأن الأكواب من الخزف، وجرى سحب عينة من الأصناف الواردة لتحليلها ، فأفاد المعمل أن صنف الأكواب الواردة مصنوعة من البورسلين وليس الخزف بالعرض علي إدارة الشئون القانونية اعتبرت الواقعة تهربا جمركيا، وبلغ فرق الضرائب والرسوم والغرامات 11 مليون و250 ألف جنيه.

اتخاذ الإجراءات القانونية

قرر مجدي كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.